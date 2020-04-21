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Enis Arıkan, Aleyna Tilki'yi Kuçük Onur'a benzetti

Önceki gün sosyal medyadan takipçilerine sorular soran Enis Arıkan'ın, Aleyna Tilki ile ilgili sorusu olay oldu.

Haber Merkezi |
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Enis Arıkan, Aleyna Tilki'yi Kuçük Onur'a benzetti

Sosyal medyada oldukça aktif olan Enis Arıkan, karantina sürecinde takipçileriyle daha çok iletişim kurmaya başladı.

Önceki gün yaptığı yayında takipçilerine bazı sorular soran Enis Arıkan, yaptığı testin kazananıyla salgın bittikten sonra yemek yiyeceğini açıkladı.

Ünlü oyuncu, takipçilerine "Arkadaşlar, 'Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendime harcadım' tweet'ini kim atmıştır?" diye sordu.

"KÜÇÜK ONUR GİBİ"

Yarışmacılar sorunun cevabını bilemeyince Enis Arıkan, "Ünlü bir pop şarkıcımız bu kişi. Yaşı çok küçük. Çok taze bir pop starımız. Bol bol tweet'ler atıyor, ortalığı karıştırıyor. Yaşı hiçbir şeye tutmuyor. Küçük Onur gibi bir şey..." diye tüyo verdi.

Enis Arıkan'ın, Aleyna Tilki'yi Küçük Onur'a benzetmesi takipçilerini güldürdü.

Enis Arıkan, Aleyna Tilki'yi Kuçük Onur'a benzetti

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