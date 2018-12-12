Enis Arıkan: Anam elden gitti

Annesi Selma Hanım'ı da ünlü yapan oyuncu Enis Arıkan, sosyal medyadan komik videolar yüklemeye devam ediyor. Enis Arıkan, bu kez annesinin anlattığı rüyayı takipçileriyle paylaştı.

"BENİ İSTEMEYE GELDİLER OĞLUM"

Selma Hanım, oğlunun paylaştığı videoda, "Enis dün akşam bir rüya gördüm. Beni istemeye geliyorlar, ne oluyor oğlum? Çocuk kırmızı çorap giymiş diye beğenmedim. Yiyip içip gittiler. Herhalde yüzük alıp gelecekler, bedava mı gidecektim? Tektaş olmadan kesinlikle gitmem" ifadelerini kullanıyor.

Ünlü oyuncu, annesinin rüyasını takipçilerine aktardığı paylaşıma, "Anam elden gitti" notunu düştü.