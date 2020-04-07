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Enis Arıkan, sıkışan kuşu kurtardı

Evinde karantinada olan Enis Arıkan, kuş kurtarma operasyonundan bir video yayınladı.

Haber Merkezi |
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Enis Arıkan, sıkışan kuşu kurtardı

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir evinde karantinada olan ünlü oyuncu Enis Arıkan’ın, panjuruna kuş sıkıştı.

Oyuncu, bir havlu yardımıyla kuşu kurtarmaya çalıştığı anlarıysa sosyal medya hesabından paylaştı.

"KURALI BOZDUM"

Arıkan, kuşu yakaladıktan sonra bir kafese koyarak veterinere götürdü. Oyuncu, yaklaşık 20 gündür ev karantinasında olduğunu ve bu kuralı kuş için bozduğunu söyledi: “Kuşun kanadı yaralandığı için sıkışmış. Bu kuşun türü de ebabilmiş. Veterinerdeki tedavi işe yaradı.”

Enis Arıkan, sıkışan kuşu kurtardı ViDEO

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