Ensonhaber Arakanlı mülteci kamplarından bildiriyor

Burak KARAASLAN / Bangladeş

Myanmar hükümeti, ordusu ve Budist çeteleri, 2017 yılında Arakanlı (Rohingya) Müslümanlara yönelik soykırım harekatının son evresini başlattı.

Ordu, Arakanlıların yaşadıkları bölgelerin çıkışlarını kapattı. Budist rahipler yüzlerce köyü yaktı. Erkeklerin başları kesildi ve kadınlara tecavüz edildi.

Tüm yaşananlara paralel olarak milyonlarca Arakanlı, dalgalar halinde öz yurtlarından Bangladeş’in sınır şehri Cox’s Bazar’a göç etti. İnsanlar haftalarca yürüyerek Bangladeş sınırına ulaştı. Ölümler, yol boyunca devam etti.

Cox’s Bazar, dünyanın enleri listesinde sadece en uzun plaja sahip şehir olarak geçmiyor. Bölge, artık dünyanın en büyük mülteci kamplarına da ev sahipliği yapıyor.

1 milyon 200 bin Arakanlı, bugün Bangladeş’e göç etmiş durumda. Öz yurtlarında ise 400 bin mazlum kaldı.

Cox’s Bazar’daki kamplar o kadar büyük ki yüz ölçümü Manhattan'ın yarısı kadar bir alanı kaplıyor.

Soykırımdan kaçan Arakanlıların, yardım kuruluşlarının kendilerine verdikleri yiyecek ve malzemelerden başka hiçbir şeyleri yok.

İHH, KRİZİ TÜM DÜNYAYA DUYURDU

Kimse Arakan’ın varlığını bilmezken İHH İnsani Yardım Vakfı, 1996’dan beri sahada çalışmalarını yürütüyordu. Son krizle birlikte faaliyetlerini tüm alanlarda yoğunlaştırdılar. Türkiye’de Arakan’ı gündem yaptılar. Dünya, yaşanan krizden işte böyle haberdar oldu.

İHH, Arakanlıların her türlü ihtiyaçlarını karşılamada başı çekiyor.

ARAKANLI YETİMLER TÜRKİYE’YE EMANET

Şüphesiz ki en çok yardıma ihtiyaç duyanlar, ailelerini katliamda kaybeden Arakanlı minikler. İHH, gelen bağışlarla 6000 yetimin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kamplarda yaşayan 300 bin çocuk olduğu düşünüldüğünde bakılacak yetim sayısının artabilmesi için yardım çağrıları art arda yineleniyor.

MUSON YAĞMURLARINA KARŞI ÖDÜLLÜ BAMBU EVLERİ

Muson yağmurları ve şiddetli fırtınalar için özel barınma çözümleri geliştirilmiş durumda. İki gözlü ve mutfaklı bambu evleri inşa edilebilecek en sağlıklı yapılar. İHH,bunların 7 bin 500’ünü çoktan inşa etti. Bu rakamın 13 bine ulaşması bekleniyor. Bambu evleri, Birleşmiş Milletler Göç İdaresi tarafından bölgede inşa edilen örnek evler olarak seçildi. Evlerde solar sistem var. Enerjinin olmadığı bölgede, bu evlerde yaşayan insanlar elektriğe kavuşuyor.

DAHA FAZLA SU KUYUSU GEREK

İlk bakışta Muson yağmurları nedeniyle kamp bölgesinde su sorunu olmadığı sanılabilir. Fakat temiz suya ulaşmak çok zor. Bu yüzden derin su kuyuları ve depolara ihtiyaç var. İHH’nın yardımlarla açtığı 123 su kuyusu büyük bir açığı gideriyor ama buna rağmen ihtiyaçlar devam ediyor.

BUDİSTLİĞİ SEÇMEYEN OKUYAMIYORDU

Arakanlılar, öz yurtlarında yaşadıkları köylerde 5. sınıfa kadar eğitim alabiliyor, okula devam etmek isteyenlerin Budist olması şartı koşuluyordu. Halkın büyük bir kısmı, bu nedenle eğitimsiz kaldı. Cox’s Bazar’da yaşadıkları mülteci kamplarında eğitim yasak değil. İHH, geleceklerini kazanmaları için yalnızca 1094 çocuğun faydalanabildiği 5 rehabilitasyon merkezi açtı.

LİNK: TIKLA ARAKANLILAR İÇİN BAĞIŞ YAP

İHH’nın Bangladeş Temsilcisi Aldülhakim Mahmout, eğitim faaliyetlerini şöyle özetliyor:

“İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Arakanlı çocuklara eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz okul adı altında değil rehabilitasyon merkezi adı altında. Şu anda bulunduğumuz alanda 275 öğrenci var. 5 tane sınıfta 7 ila 12 yaş arasında eğitim alıyorlar. Sabah 9’da gelip akşam 4’e kadar burada matematik, İngilizce, Arapça, beden eğitimi ve kendi Burma dillerini öğreniyorlar. Aynı zamanda kahvaltıları veriliyor, öğle yemekleri veriliyor. Öğleden sonra atıştırmalık bir şeyler veriliyor. Hijyen paketleri veriliyor. Çantaları ve kıyafetleri veriliyor. Tüm bunları tabii bağışçılarımız sayesinde buradaki Arakanlı kardeşlerimize ulaştırıyoruz. “



