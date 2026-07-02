Ensonhaber sordu: Ne kadar kira veriyorsunuz
Ensonhaber, yayınladığı röportajlarla milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Ensonhaber bu kez, "Ne kadar kira veriyorsunuz" diye sordu.
Ensonhaber, viral olan röportajlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.
Dijital medyada öncü durumda bulunan Ensonhaber, içerikleriyle milyonlara ulaşmayı sürdürüyor.
Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.
Bu kez sokak röportajında muhabirimiz Gülnihal Kaya, "Ne kadar kira veriyorsunuz?" diye sordu.
KİRALAR TEK TEK AÇIKLANDI
Röportaj için mikrofon uzattığımız vatandaşlar, birbirinden ilginç ve samimi cevaplar verdi.
Oturdukları semtleri söyleyen vatandaşlar, ne kadar kira verdiklerini de açıkça ifade etti.
"80 BİN LİRA VERİYORUM"
80 bin lira kira verip Suadiye'de oturduğunu söyleyen de oldu, 45 bin TL'ye Ziverbey'de kira verdiğini söyleyen vatandaşlar oldu.
SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ
Son dakika haberleri, gündem yaratan açıklamalar ve farklı içeriklerin bir arada bulunduğu sosyal medya platformlarımızı takip etmeyi unutmayın...
INSTAGRAM HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
YOUTUBE HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
TİKTOK HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
X (TWITTER) HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ