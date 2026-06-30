Ensonhaber yeni görüntülere ulaştı: Ejegül Ovezova’yı bağlayıp yerde sürükledi

Ensonhaber, eski polis memuru Cemil Koç’un birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’ya şiddet uyguladığı anlara ait yeni görüntülere ulaştı.

Görüntülerde Koç’un, Ovezova’nın el ve ayaklarını bağladığı, yerde sürüklediği ve tokat attığı görüldü. Ovezova’nın hareket etmekte güçlük çektiği ve kendisini korumaya çalıştığı anlar da kayıtlara yansıdı.

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİ NEDENİYLE TUTUKLU

Cemil Koç, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesi ve cansız bedeninin valiz içerisinde yol kenarına bırakılmasına ilişkin davanın tutuklu sanıkları arasında bulunuyor.

Koç, “tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, hakkında Ejegül Ovezova’nın ölümüne ilişkin de “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında duruşma 2 Temmuz'a ertelendi

EL VE AYAKLARINI BAĞLAYARAK DARBETTİ

Ensonhaber’in ulaştığı yeni görüntülerde, Ovezova’nın el ve ayaklarının iple bağlı olduğu görüldü.

Koç’un yerde bulunan Ovezova’yı sürüklediği ve tokat attığı anlar görüntülere yansırken, Ovezova’nın yaşanan şiddet karşısında çaresiz kaldığı görüldü.

Görüntüleri kaydeden tanık, Ovezova’nın evden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine Koç tarafından bağlanarak darbedildiğini anlattı. Tanık, Ovezova’nın korktuğu için şikâyetçi olamadığını da söyledi.

SEKİZİNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Türkmenistan uyruklu 29 yaşındaki Ejegül Ovezova, 24 Temmuz 2023’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Koç ile birlikte yaşadığı evin sekizinci katından düşerek hayatını kaybetti.

Hazırlanan iddianamede Koç’un Ovezova’yı pencereden düşürerek ölümüne neden olduğu değerlendirilirken, sanık hakkındaki yargılama Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINDA

Ovezova’nın darbedildiği anlara ait görüntüler, tanık beyanları ve darp raporuyla birlikte dava dosyasına sunuldu.