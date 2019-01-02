Ensonhaber'den dünya manşetleri

FRANSA – LE FIGARO

Le Figaro, Fransız cumhurbaşkanı Macron’un başarısızı reform girişimlerini, “Macron planlarını 2019’da gerçekleştirebilecek mi?” başlığıyla manşete taşırken, 2019’un finansal piyasalar için riskli bir yıl olduğunu belirten habere de geniş yer ayırdı.

FRANSA – LIBERATION

Macron’un reform önerileri karşısında ayaklanan Fransa halkına karşı saldırılarının devam ettiğini vurgulayan bir manşet hazırlayan Liberation’ın, karbon emisyonlarını azaltmak sunduğu çözüm önerileriyse kapakta yer alan diğer önemli başlık oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

NYT, NASA'nın uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar), Güneş Sistemi'nin uzak sınırlarındaki gök cismi Ultima Thule'ye başarıyla alçak uçuş yapmasını kutlayan bilim adamlarının sevincini, “Dünya'dan en uzak noktadaki alçak uçuşun başarıyla gerçekleşmesi” başlığıyla manşete taşıdı. Kuzey Kore lideri Kim Yong Un ile ABD Başkanı Trump’ın nükleer silah anlaşması üzerine gönderdikleri mesajları “iki lider arasında uzlaşı savaşı” açısıyla veren gazetenin gündemindeki diğer konular ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşı ve Trump’ın Meksika sınır duvarı tasarısı sonrası federal hükümette başlayan ve 15 gündür devam eden kriz oldu.

ABD - THE WALL STREET JOURNAL

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki kararlılığını dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump ile yeniden görüşmeye hazır olduğu mesajı, yeni yıl itibarıyla ilaç firmalarının ürünlerde yapacağı zamlar, Brezilya’da askeri yönetimin sona ermesinden bu yana seçilen ilk sağ-kanat cumhurbaşkanı olan Jair Bolsonaro’nun verdiği ülkeye düzeni sağlama sözü, WSJ’ın ele aldığı konulardandı.

ALMANYA – DER TAGESSPIEGEL

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl vesilesiyle televizyondan ulusa yaptığı hitapta, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik ortak amaçlarına ulaşmak için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu duyurması, Alman gazetenin de gündemindeydi. Gazete, Türkiye’nin FETÖ’ye yönelik mücadelesini ise “Erdoğan’ın tutuklamaları” başlığıyla karalama kampanyasına çevirerek manşetten verdi.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiliz The Times, hükümetin, anlaşmalı evlilik için aileleri tarafından zorla yurt dışına gönderilen mağdurelerin kurtarılması için para talep edilmesi skandalını manşete taşıdı. Dışişleri Bakanlığı’nın, “masraflarını ödemek koşuluyla” kurtardıkları 82 kadından harç talep ettiğini, delilleriyle inceleyen gazetenin yer verdiği diğer gündem maddesiyse, NASA uzay aracının 4 milyon mil mesafeden Dünya’yla iletişim kurması oldu.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere’nin Manchester kentinde yılbaşı gecesi üç kişinin bıçaklı saldırıya uğraması sonrası polisin başlattığı terör soruşturması The Guardian’ın gündemindeyken, Rusya'da meydana gelen doğalgaz patlamasının 10 katlı bir binayı yerle bir etmesinden 1 gün sonra 10 aylık bir bebeğin enkazdan sağ kurtarılması, “Mucize” başlığıyla ana sayfadan verildi.

İRAN – IRAN DAILY

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif’in, Avrupa'nın İran nükleer anlaşmasına yönelik taahhütlerinin Tahran'la ticareti kolaylaştırmak için önerilen mali mekanizmasının ötesinde olduğu açıklamaları ve Kuzay Kore lideri Kim Yong Un’un yeni yıl kutlama mesajında ABD’ye verdiği gözdağı, Iran Daily’nin ana başlıklarıydı.