Sevan Nişanyan ile oğlu Arsen Nişanyan'ın kavgası para meselesi çıktı: Oteli paylaşamamışlar

Yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan'ın, birlikte Youtube yayınları yaptığı oğlu Arsen Nişanyan hakkındaki sert sözleri entelektüel camiada üzüntüyle karşılandı.

Arsen Nişanyan için "babasına layık olamayan bir evlat olduğunu kanıtladı" diyen Sevan Nişanyan, artık Youtube yayınlarını da oğlu ile yapmayacağını belirterek "Arsen defteri kapanmıştır" ifadesini kullandı.

Oğlu Arsen Nişanyan ise babasına sosyal medyadan verdiği yanıtta, "Rutin olarak çocuklarını evlatlıktan reddetme gibi kötü bir huyu var. Bu sanırım yedinci oldu; alıştık. Bu sefer nedenini ben de tam olarak bilmiyorum" diye yazdı.

ANLAŞMAZLIK ŞİRİNCE'DEKİ OTELDEN ÇIKMIŞ

Nişanyan Ailesi içindeki krizin nedeniyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sosyal medyada, krizin nedeninin, Nişanyan Ailesi tarafından İzmir Şirince'de işletilen otel ile ilgili olabileceğini iddia edildi.

SEVAN NİŞANYAN DOĞRULADI

Murat Günbay adlı bir X kullancısı, Nişanyan Ailesi içindeki problemin nedeninin Sevan Nişanyan'ın Şirince'deki otel ile ilgili hakkını istemesi üzerine aile üyeleriyle aralarında başlayan bir anlaşmazlıktan doğduğunu tahmin ettiğini belirterek şu mesajı paylaştı:

"Sebebin Şirince oteli ve Sevan Hoca'nın oradaki hakkını istemesi ve hakkına lakaydi gösteren aile bireylerine ve yakın dostlarına tavır göstermesi olduğunu tahmin ediyorum ama ispat edemem."

Sevan Nişanyan, X kullanıcısının mesajına, "Doğru tahmin" diye yanıt verdi.

"LAKAYDİ ÇOK HAFİF TABİR"

Sevan Nişanyan daha sonra X hesabından bu diyaloğun ekran görselini paylaşarak, "Lakaydi çok hafif tabir" diye yazdı.