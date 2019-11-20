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Epilepsi nöbetini 1 saat önceden tahmin eden yapay zeka

Yeni geliştirilen yapay zeka sistemi, epilepsi nöbetlerini 1 saat önceden, yüzde 99.6 doğrulukla tahmin edebiliyor.

Haber Merkezi | 20.11.2019 - 15:12..
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Beyin içerisinde bulunan sinir hücrelerinin, olağan dışı bir elektro-kimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir bozukluk olan epilepsi, oldukça zayıflatıcı bir hastalıktır. Neyse ki gelişen teknoloji, bu hastalığa önlem almak için bir yol sunuyor.

Louisiana Üniversitesi'nden Hisham Daoud ve Magdy Bayoumi'nin geliştirdiği yeni yapay zeka, epilepsi nöbetlerini 1 saat önceden tahmin edebiliyor.

epilepsi

NEREDEYSE YÜZDE YÜZ DOĞRU TAHMİN EDİYOR

Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni yapay zeka sistemini, Boston Çocuk Hastanesi'nde bulunan 22 hasta üzerinde test etti ve yüzde 99,6'lık doğruluk oranına ulaştı.

Araştırmacı Hisham Daoud, ''Erken tahmin ve yüksek doğruluk için, yapay zekayı her hasta için ayrı ayrı eğitmemiz gerekiyor. Ayrıca bu yöntem, giyilebilir elektrotlar aracılığıyla hastanalerin dışında bile uygulanabilir.'' ifadelerini kullandı.

Daoud ve ekibi şu anda, algoritmaları işlemek ve verimli bir şekilde bu yöntemi uygulamak için, özelleştirilmiş bir bilgisayar çipi üzerinde çalışıyor.

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Epilepsi nöbetini 1 saat önceden tahmin eden yapay zeka

Epilepsi nöbetini 1 saat önceden tahmin eden yapay zeka

Epilepsi nöbetini 1 saat önceden tahmin eden yapay zekaEpilepsi nöbetini 1 saat önceden tahmin eden yapay zeka

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