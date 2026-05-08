Erciyes'te rekor sezon: 3,3 milyon ziyaretçiyle mayısta bile kayak keyfi

Kayseri’de bulunan Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl alışılmışın dışında bir kış sezonuna imza attı.

Yoğun kar yağışı sayesinde sezonun mayıs ayına kadar uzadığı merkezde milyonlarca ziyaretçi kayak ve kızak keyfi yaşadı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, “Rekorların sezonunu geçiriyoruz” diyerek hem ziyaretçi sayısında hem de sezon uzunluğunda tarihi bir dönemin yaşandığını söyledi.

MAYIS AYINDA BİLE KAYAK YAPILIYOR

17 Aralık 2025’te başlayan kayak sezonu, mayıs ayında da devam ediyor. Erciyes’te etkili olan yoğun kar yağışı ve mart ayında yağan yeni kar, sezonun beklenenden çok daha uzun sürmesini sağladı.

Kayakseverler, bahar aylarında bile pistlerde kayak yapma fırsatı buldu.

3,3 MİLYON ZİYARETÇİYLE TARİHİ REKOR

Erciyes Kayak Merkezi, sezon boyunca yaklaşık 3,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Yerli turistlerin yanı sıra çok sayıda yabancı ziyaretçi de merkezi tercih etti.

Özellikle sömestr tatili, yılbaşı ve bayram dönemlerinde yaşanan yoğunluk, bölge turizmine önemli katkı sağladı.

“EN UZUN SEZONLARDAN BİRİNİ YAŞIYORUZ”

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, sezonun olağanüstü geçtiğini belirterek, Erciyes’in dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında gösterilmesinin de önemli bir motivasyon sağladığını ifade etti.

Akşehirlioğlu, sezonun yaklaşık 5 aya yayıldığını belirterek, “Bir yılın neredeyse yarısına yaklaşan kayak sezonu yaşadık” dedi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ZİYARETÇİ

Erciyes bu sezon yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistleri de ağırladı. Polonya ve Çekya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Singapur, Endonezya, Malezya, Brezilya ve Meksika’dan gelen turistler de karla ilk kez Erciyes’te tanıştı.

Bazı yabancı turistlerin hâlâ bölgeye gelmeye devam ettiği belirtildi.

ULUSLARARASI ETKİNLİKLERLE DİKKAT ÇEKTİ

Kayak sezonu boyunca Erciyes’te çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyon düzenlendi. Özellikle kar üzerinde gerçekleştirilen geleneksel Kökbörü oyunları büyük ilgi gördü.

Etkinliklerin hem turizm hareketliliğini artırdığı hem de Erciyes’in uluslararası tanıtımına katkı sunduğu ifade edildi.

YAZ SEZONU HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Yetkililer, kayak sezonunun sona ermesinin ardından yüksek irtifa kampı ve yaz turizmi faaliyetlerine odaklanacaklarını açıkladı. Erciyes’in dört mevsim turizm merkezi haline getirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.