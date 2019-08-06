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Erdal Özyağcılar'a doğum günü sürprizi

71 yaşına giren usta oyuncu, hayattaki en büyük hediyesinin torunları olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 06.08.2019 - 07:20..
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Bodrum'da tatil yapan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, ailesi ile birlikte Gündoğan'daki bir mekanda akşam yemeği yedi. Yemek sonrası Özyağcılar'ın eşi ve kızları usta oyuncaya sürpriz yaparak doğum günü pastası kesti.

Erdal Özyağcılar'a doğum günü sürprizi

Özyağcılar, bir anda karşısında doğum günü pastasını görünce şoke oldu.

"TORUNLAR EN BÜYÜK HEDİYEM"

71 yaşına giren Özyağcılar, yılların nasıl geçtiğini bilmediğini belirterek, ''Yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Yeni yaşım, yeni güzellikler getirsin. Yaşamak ileriye dönük bir olaydır. Hep ileriye dönük planların olması lazımdır. İleriye dönük heyecanın olursa hiçbir zaman yaşlanmazsın. Doğum günü mumlarını üflediğimde oğlum, torunlarım ve eşim için iyi dileklerde bulundum. Hayattaki en büyük hediyem iki torunum'' dedi.

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