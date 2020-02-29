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Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile idlib'deki durumu konuştu.

AA | 29.02.2020 - 20:14..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon trafiği devam ediyor.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ardından Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AB'DEN KARARLI TUTUM ORTAYA KONMASINI İSTEDİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederek, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

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