Erdoğan, AB'nin ikiyüzlülüğünü Michel'in yüzüne söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Görüşmede Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşma ve Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda AB'nin ikiyüzlülüğünü Michael'in yüzüne söyledi.

BM KİMİ TANIYORSA ONUNLA ANLAŞMA YAPTIK

AB Konseyi Başkanı, Erdoğan'a; AB'nin Türkiye'nin Libya ile imzaladığı askeri mutabakat anlaşmasından dolayı endişe duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı ise; Libya'da BM'nin de tanıdığı meşru hükümetin Sarrac Hükumeti oldığunu, meşru bir hükumetle anlaşma yapmanın nesinin rahatsızlık verdiğini ve AB ülkelerinin darbeci Hafter'e destek verdğini belirtti.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ

AB Konseyi Başkanı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin izinsiz olduğunu ifade etmesi üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türklerinin de hakkını savunması gerektiğini ifade etti.