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Erdoğan, Ali Babacan ile arasında geçen görüşmeyi anlattı

Ali Babacan'ın partiden ayrılacağını bildirdiği görüşmenin ayrıntılarını anlatan Erdoğan, "Tekliflerimi kabul etmedi, dava terk edilmez" dedi.

AA & Ensonhaber | 10.07.2019 - 16:40..
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Erdoğan, Ali Babacan ile arasında geçen görüşmeyi anlattı

Yeni bir parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan, AK Parti Kurucu Üyeliği'nden istifa etmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Ali Babacan, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partiden ayrılacağını bildirdi.

Görüşmede neler konuşulduğuna dair önemli ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü uçakta gazetecilere anlattı.

"KENDİSİNE PARTİ Mİ KURACAKSINIZ DEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben kendisine 'Parti mi kuracaksınız?' dedim. 'Şu anda düşünmüyoruz ama bir platform olarak çalışıyoruz.' dedi. Dedim ki ‘Bak Ali Bey, eğer senin bu kabineye katkı verme noktasında yaptığınız çalışmalar varsa, vereceğiniz bilgiler varsa biz bunlardan istifade ederiz.

TEKLİFLERİMİ KABUL ETMEDİ

Malum ben sana partide danışmanlık teklif ettim, kabul etmedin. Daha ileri gidiyorum; Özbekistan Başkanı benden orada devletin yapılanmasında eleman istedi. Ali Bey’i teklif ettim. Kendisine de söyledim. Maalesef oraya da evet demedi. Bizim dava arkadaşlığımızda bir şey var. Dava terk edilmez. Burada sonuna kadar hizmet söz konusudur.

Ali Bey, AK Parti içinde belki de Türkiye’de en genç yaşta bakanlık görevlerine gelen birisidir. Ondan sonraki her dönemde de kendisini bakan yaptık." ifadeleri kullandı.

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