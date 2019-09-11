Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, büyükşehir belediye başkanları ve bakanlar Beştepe'de bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Erdoğan, rekabetin meydanlarda kaldığını hatırlatarak millete hizmet etmenin zamanı geldiğine dikkat çekti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Büyükşehirlerimizin değerli belediye başkanları, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, bu gazi mekana hoşgeldiniz. Çok partili hayata geçtiğimiz 1946 yılından beri ülkemizdeki her seçim, bir demokrasi şöleni havasında yapılmıştır. Türkiye 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerini de hamd olsun aynı coşkuyla tamamladı. Bu seçimlerde 30’u büyükşehir, 51’i il, 922’si ilçe 386’sı belde olmak üzere toplam 1.389 belediye başkanımız, milletimizin teveccühüyle göreve başladı.

REKABET MEYDANLARDA KALDI

Böylesine büyük bir seçimi başarıyla neticelendirmiş olmamız, hiç şüphesiz demokrasimizin zaferidir. Eleştirilere verilecek en büyük cevabımız, ülkemizde neredeyse her vatandaşımızın içerisinde yer aldığı geniş demokrasi ve özgürlük tablosudur.

Seçim sürecindeki rekabeti meydanlarda bırakan, milletimizin iradesine herkesin teslim olduğu bu güzel manzara, geleceğimizin de en büyük teminatıdır.

Erdoğan belediye başkanlarıyla Beştepe'de buluştu ViDEO



MİLLETİMİZİN BİZLERDEN İSTEDİĞİ GÖRÜNTÜ BU

Artık şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağınıza inanıyorum. Tüm Bakanlarımız taleplerinizle ilgili değerlendirme yapmak üzere bizimle beraber. İlgili politika kurulu üyelerimiz de buradadır. Burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok önemli görüyorum. Milletimizin bizlerden istediği görüntünün bu olduğuna eminim.

HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANININ PARTİSİNE BAKMADIK

Nüfusumuzun 4'te 3'ü 30 büyükşehirde yaşıyor. Büyük bir sorumluluğun altına girmiş bulunuyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile devletin başı olma sıfatı yanında yürütmenin de temsilcisi konumuna gelmiş bulunuyoruz. Hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadık. Ne tür yatırıma ihtiyacı varsa gerekli desteği verdik.

Tüm belediyelerimiz neredeyse mali sıkıntı yaşıyor. Tüm belediye başkanlarımızın tespitleri sonucunda bu sorunları giderebiliriz.





HER BİRİNİZİ AYRI AYRI TEBRİK EDİYORUM

31 Mart seçimlerinde elde ettiğiniz başarılardan dolayı her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Seçildiğiniz gün itibarıyla size oy versin vermesin, şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağınıza inanıyorum. Biz de tüm belediye başkanlarımıza aynı samimiyetle yaklaşıyoruz.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Cumhurbaşkanı olarak büyükşehir belediyelerimizin durumlarını da yakından izlyorum. Yürütülen çalışmaları ve sıkıntıları kaynağında tespit ediyorum. Belediyelermizin tamamının durumunu yakından biliyoruz. Neredeyse tüm belediyelerimiz mali sıkıntı yaşıyor. Bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı'nda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partlerinin samimi destek vermesidir. 81 ilimizin tamamı için bu iş birliği zeminini oluşturmalıyız.

BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARMALAR

Eskiler 'El işler dil övünür' derler. Hepimizin bulunduğu yerler eser siyaseti üretme makamıdır. Çalışmadan, eser vermeden yapılan siyaset şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten öte bir işe yaramaz. Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil, en verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır. Sendika değiştirme baskısından işten atmalara pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz. Belediye başkanlarının kurumlarını yönetime tasarrufu, ekmek paralarını kazanma peşindeki insanlarının hayatlarını altüst edebilecekler anlamına gelmiyor. Ahı olan insanların üzerine ne siyaset ne hizmet inşa edilebilir. Varsa birkaç katı örnek bahane edilerek yüzlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne hakka, ne adalete sığar. Tüm kamuda taşeron şirketler üzerinde çalışan işçileri kadroya geçirdik. Son aylarda bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntüyle takip ediyoruz.

BAKANLARIMIZ SORULARA CEVAP VERMEK İÇİN BURADA

Gördüğünüz gibi şu anda tüm bakanlarımız, sizlerin sorularına cevap vermek üzere burada bizimle beraber.

Ve bütün bu sorular kayda alınmak suretiyle de bunların üzerinde bakanlarımız gerekli çalışmalarını yapacaklar."