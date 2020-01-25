Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla bölgeye 3 bakan gitti ve gece boyunca çalışmalara yakından takip edildi.

İSTANBUL PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Ölü sayısının 22'ye yükseldiği bölgede enkaz altında kalanların kurtarılması için büyük bir titizlikle çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardımlar giderken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da harekete geçti.

İstanbul'daki DEİK 33. Olağan Genel Kurulu programını iptal eden Erdoğan, milletinin yanında durabilmek için Elazığ'a deprem bölgesine gitme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde ViDEO