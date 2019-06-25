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Erdoğan, kabine revizyonu hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kaybettiği İBB Başkanlığı seçimi sonrası gündeme gelen kabine değişikliği iddialarına cevap verdi.

AA & Ensonhaber | 25.06.2019 - 12:30..
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23 Haziran İBB Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na karşı 800 bin oy farkla kaybetmesinin ardından seçim sürecindeki başarısızlık nedeniyle hükümette kabine değişikliği olacağı iddiaları da Ankara kulislerinde konuşuluyordu.

GAZETELERDE YER ALDI

Bu sabah bu iddiaları sayfalarına taşıyan gazeteler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı bir kabine revizyonu yapacağını, siyaset dışındaki bakanların başarısız görüldüğü iddialarını da ifade etti.

Erdoğan, kabine revizyonu hakkında konuştu

ERDOĞAN YALANLADI

AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliği iddialarının sorulması üzerine; "Böyle bir şeyin yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Öyle sipariş ile bu işler olmaz. Bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz." cevabını verdi.

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