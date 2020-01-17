Erdoğan, Kanal İstanbul'da kararlılık mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu'nun kendisine verdiği mektubun sorulması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde daha farklı şeyler ver. Eğer kişiye özel bir mektupsa, bunu açıklamam doğru olmaz." dedi.

Kanal İstanbul projesinde kararlılık mesajı veren Erdoğan, projenin yapılacağını ve bununla dünyaya mesaj verileceğini ifade etti.

Erdoğan, "Kanal İstanbul'da kararlıyız, adımımızı hızla atarak birkaç ay içerisinde harekete geçeceğiz" dedi.

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