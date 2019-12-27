Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halka hitap ediyor.

Yerli otomobilin tanıtım programı dönüşü, Körfez'de toplanan halka otobüs üzerinden konuşma yapan Erdoğan, gündemi değerlendiriyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz."

"Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla boşa harcayacak, tek bir saniyemiz bile yok."

"Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz."

