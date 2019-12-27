taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.959
Euro
6.6603
Altın
1512.69
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.793
Bitcoin
43277.35

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de konuşma yapıyor.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 18:24..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halka hitap ediyor.

Yerli otomobilin tanıtım programı dönüşü, Körfez'de toplanan halka otobüs üzerinden konuşma yapan Erdoğan, gündemi değerlendiriyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz."

"Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla boşa harcayacak, tek bir saniyemiz bile yok."

"Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz."

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

1099
Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

316
Yerli otomobilin fotoğrafları

Yerli otomobilin fotoğrafları

1010
CNN Türk'te Beste Uyanık işten çıkarıldı

CNN Türk'te Beste Uyanık işten çıkarıldı

114
Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

571
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

444
Yerli otomobilden ilk detaylar

Yerli otomobilden ilk detaylar

291
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir