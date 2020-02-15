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Erdoğan: Rejim çekilene kadar sorun çözülmez

Erdoğan: Rejim çekilene kadar sorun çözülmez.

AA | 15.02.2020 - 20:06..
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Erdoğan: Rejim çekilene kadar sorun çözülmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejim çekilene kadar sorun çözülmez.

Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz"

"İdlib'deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır."

"İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız."

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