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Erdoğan, Rusya'da Putin'le havacılık fuarına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Vladimir Putin'le birlikte MAKS 2019 Havacılık ve Uzaf Fuarı'nın açılışına katıldı.

Haber Merkezi | 27.08.2019 - 12:27..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Vladimir Putin'le birlikte MAKS 2019 Havacılık ve Uzaf Fuarı'nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşması:

"Kıymetli katılımcılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu fuarın açılışına iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Putin'e nazik daveti için şükranlarımı sunuyorum. MAKS 2019'u kendi alanının lider fuarlarından görüyorum. Malumunuz bizim de IDEF fuarımız var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise açılış konuşmasında şunları söyledi:

RUSYA UÇAK SANAYİSİ ALANINDA LİDER ÜLKELERDENDİR

"Uluslararası havacılık fuarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiyi takdirle karşılıyoruz. Ülkemizin büyük potansiyelinin dünya çapında gördüğü takdirin bir işareti olarak algılıyoruz. Rusya, uçak sanayi alanında dünya çapında lider ülkelerden biridir.

Bu işbirliğimizin daha yoğun ve işlevsel olmasını umut ediyoruz. İstiyoruz ki, uluslararası fuarımız alışveriş ve işbirliği için daha fazla ilgi gören bir alan olsun.

ÇİN ANA PARTNERİMİZDİR

Bilim, sanatın ve görkemli bir şovun bir araya geldiği çok önemli bir alandır. Bu fuara geleneksel olarak pek çok yabancı ülkeden katılımcılar iştirak etmektedir. Bu defa da Çin Halk Cumhuriyeti fuarımızın ana partneridir.

ESKİ SOVYET UÇAKLARINI DA GÖRECEKSİNİZ

Gerek helikopter, gerek sivil havacılık, gerek insansız uçaklar konusunda yeni projelerimizi görme fırsatımız bulacaksınız. Bugünkü fuar sahasında Eski Sovyet uçaklarını görme şansını da bulacaksınız. İkinci Dünya Savaşı'nda bulunmuş, sonrasında restore edilerek tekrar uçabilir hale getirilmiş durumdalar. Fuarın son bölümünde ise Rusya'nın yeni uçaklarının katıldığı pilotaj şovunu göreceksiniz."

Detaylar gelecek...

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