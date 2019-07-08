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Erdoğan: S-400'lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor

Cumhurbaşkanı, Bosna Hersek ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 11:45..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere 8-9 Temmuz'da Dönem Başkanı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gidiyor.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşecek olan Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.

"S-400'LER KONUŞULACAK, HAYIRLISI OLSUN"

"Ülkemizin bu coğrafyalarda yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. İç barış için gayret ediyoruz. Çeşitli işbirliği planlarıyla da istikrarın katkısına önem veriyoruz.

Srebrenitsa soykırımının 24'üncü yıl dönümünde şehit olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını yad edeceğiz.

Erdoğan: S-400'lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor

Doğu Akdeniz'de sondaj gemilerimiz araştırmalarına devam ediyor. Gerek Türkiye gerek Güney Kıbrıs'taki soydaşlarımız olarak süreci aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. En son G20 Zirvesi'nde görüştüğümüz bazı liderlere de aynı hassasiyetimizi aktardık.

Dün Yunanistan'da da seçim oldu, Miçotakis yüzde 40 gibi bir oy oranıyla seçimi kazanmış gibi görünüyor. Kendisini arayıp tebrik ettim. Arzumuz Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım.

"S-400'ÜN YOLCULUK HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR"

S-400'ün yolculuk hazırlığı devam ediyor, tarih için ısrar etmeyin. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarihler var. Burada da yerleşim planlarının nereye konuşlanacağının planlamasını Genelkurmay Başkanlarımız yapacak. Gelen tüm S-400'ler burada konuşlanacak, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlı olsun.

Çarşamba ve perşembe günü vekillerle iki toplantımız daha olacak. Ağırlıklı olarak büyük illerimizi ziyaretlerimiz olacak. Bu toplantılarla birlikte bizim arzumuz 2019'u siyasi faaliyetlerle tamamlamış olalım istiyoruz."

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