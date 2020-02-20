Erdoğan, Serrac'ı kabul etti

Sakarya’da, 7 aylık bebeği aldırmadığı gerekçesiyle ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövdürülen kadın, oğluna kendi soyadını verdi.

Hamileyken dövülen kadın anne oldu, kendi soyadını verdi

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Diyarbakır HDP binası önünde gerginlik

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemindeki aileler, HDP'lilerin kendileri ile alay ettiğini iddia ederek, "kahrolsun PKK ve HDP" sloganlarıyla binanın camlarını kırdı.