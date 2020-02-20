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Erdoğan, Serrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin Cenevre'de Libya görüşmelerinin yeniden başladığını açıklamasının ardından, UMH Başkanı Serrac ile görüştü.

AA | 20.02.2020 - 21:27..
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Serrac, Halife Hafter'in ateşkes çabalarına rağmen Trablus Limanı'na saldırmasının ardından Cenevre'deki ateşkes görüşmelerini askıya alındığını açıklamıştı.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bugün Birleşmiş Milletler'in (BM) görüşmelerin tekrar başladığını açıkladı. Bu açıklamadan saatler sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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