Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katılan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını anımsattı.

"TERÖRİSTLER MİLLETİMİN BAŞINA BELA OLMAKTAN ÇIKACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Zeytin Dalı, Afrin operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Sincar'ı yaptık mı? Yaptık. Her zaman teröristlerin beynindeyiz. Onların açtıklara çukurlara onları gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz. Zira teröristler benim milletin başına bela olmaktan çıkacak. Biz mehmedimizle, Mehmetçik'lerimizle birlikte oralardayız. Özgür Suriye Ordusu'yla oralardayız."

Erdoğan: Teröristler, bela olmaktan çıkacak ViDEO









