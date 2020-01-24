Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beykoz'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katıldığı Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış törenine katıldı.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le öğleden sonra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele alacak.

Görüşmenin gündem maddeleri arasında mülteciler ve güvenli bölge konuları da olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e hediye VİDEO

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türk-Alman Üniversitesi, iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 10 Nisan 2010’da kurulan devlet üniversitesidir. Çift dilli eğitim veren üniversitemiz, ülkemizin saygın eğitim kurumlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türk Alman Üniversitesi'ne her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

LİBYA MESELESİ ELE ALINACAK

İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız. 1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk Alman Üniversitesi'nin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum.

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYIMIZ 15 BİNDEN 172 BİNE ULAŞTI"

Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını biz kaldırdık. Uluslararası öğrenci sayımız, 15 binden 172 bine ulaştı. Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesidir. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Türk-Alman Üniversitesinin başarısı, bu anlamda yeni ortak üniversitelerin kuruluş süreçlerinde örneklik teşkil edecektir.

LİBYA İÇİN SÜKUNET ÇAĞRISI

Almanya ile birlikte Libya'da krizi sonlandırmak için çalışıyoruz. Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz. Son birkaç haftadır yaşadıklarımız Libya için bir turnusol olmuştur. Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir. Libya'da, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri ile lejyonerlerin palazlanmasını istemiyorsak çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru ve geleceği için bu zor zamanlarında onların yanında olmayı sürdüreceğiz."

MERKEL MUTLU OLDU

Konuşmanın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel'e iki tane hediye takdim etti. Angela Merkel'in hediyelerin karşısındaki mutluluğu hareketlerine yansıdı.