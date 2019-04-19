31 Mart seçimleri ve 17 günlük sürenin ardından İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaşması merak ediliyordu.

İkili ilk olarak, dün akşam Cumhurbaşkanı İstanbul'a geldiğinde, karşılaşma töreni sırasında karşılaşmıştı.

Erdoğan ve İmamoğlu, bugün Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazında karşılaştı. Namazdan sonra ise ayaküstü sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı.

"FIRSAT BULURSAM KUCAKLAŞIRIM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, o anları şu sözlerle anlattı: "Karşılaşmamız gerekiyor. Çünkü biz, bu millete hizmet eden iki makama sahibiz. Kendisi Cumhurbaşkanı, biz İBB Başkanıyız. Bunlar gayet doğal, bu ülkenin normalleşmesi demek. Ben, her zaman bunu temsil etmeye ve uygulamaya çalışacağım. Fırsat bulursam merhabalaşırım, fırsat bulursam kucaklaşırım. Fırsat bulursam sohbet ederim, bu benim içinn keyiftir. Dün ve bugün merhabalaşmanın ötesinde kandilini kutladım."

Erdoğan ve İmamoğlu cenaze töreninde karşılaştı ViDEO







Bir gazetecinin "Hayırlı olsun dedi mi size?" sorusunu ise İmamoğlu, "Kendisi öyle bir cümle kullanmadı. Sadece kandilini kutladığımda iade-i kutlama yaptı." diye cevapladı.

İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk karşılaşmasını anlattı VİDEO