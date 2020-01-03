Erdoğan ve Macron telefonda görüştü

Dün Meclis'ten geçen Libya'ya tezkere kararı sonrası, dünya liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye çalışıyor...

Son görüşmelerden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesi, Macron'un talebi üzerine gerçekleşti.

MACRON'A SURİYE FIRÇASI

Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Macron'u Suriye konusunda uyarması Fransa'nın BM Temsilcisinin son yaptığı açıklamaya da yansıdı.

İLK DEFA ESAD'I KINADILAR

Erdoğan'ın Macron'u telefonda fırçalaması sonrası ransa'nın BM Temsilcisi yaptığı açıklamada "Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'e yönelik bombardımanını şiddetle kınıyoruz ve bu bombardımanın derhal durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.