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Erdoğan'dan 4 suça af yok

Af yasasında sonlara gelinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 suçu af yasasına dahil etmeyecek.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 09:14..
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AK Parti'nin yürüttüğü koranavirüs salgınında alınacak tedbirler kapsamında hızlandırılan infaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmada sona gelindi.

Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile af yasasını şekillendirmek için Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı video konferans ile gerçekleştirdi.

Erdoğan'dan 4 suça af yok


MECLİS'E SUNULACAK

AK Parti'nin hazırladığı, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi çalışmalarının kapsamı belli oldu.

Siyasi parti gruplarına sunulan çalışmayla ilgili görüşmeler tamamladıktan sonra son şekli verilecek teklif TBMM Başkanlığına sunulacak.

ERDOĞAN'DAN 4 KONUYA AF YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz indiriminde 4 konuyu kapsam dışında bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılıkla altını çizdiği ve asla taviz vermeyeceği konular “Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürme ile uyuşturucu”.

AF KAPSAMINA GİRMEYEN ŞUÇLAR (APO'YA AF YOK)

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan’la toplantıdan sonra kadına şiddet ve cinsel istismar suçlarının kapsam dışında kaldığı netleşti. Çocuklara cinsel istismarı düzenleyen TCK’nın 103. maddesi ile kadına şiddeti düzenleyen 82. maddesi kapsam dışında tutulacak.

2- Terör örgütünün kurucu ve yöneticileri kapsam dışı. (Abdullah Öcalan, Ceza İnfaz Kanunu’nun 107/16 maddesine göre infaz indiriminden yararlanamıyor.)

3- Devlete karşı olan suçlar (TCK 302-309. maddeler arasında tanımlanan suçlar, PKK’lılar, FETÖ’cüler ve DEAŞ’lılar af kapsamı dışında tutuluyor.)

4- Anayasa’yı ihlal ve darbe suçu (TCK 309 ve 312 ve 313. maddelerinde yer alan suçlar)

5- Uyuşturucuda ise TCK 188/1 ve 5. fıkrada yer alan, uyuşturucuyu imal eden, örgütlü olarak bu işi yurtiçi/yurtdışına sevk eden, kamuoyunda uyuşturucu baronu olarak tarif edilen kişiler infaz indiriminden yararlanamayacak.

Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı ViDEO

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