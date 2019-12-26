Erdoğan'dan Kanal İstanbul projesinde kararlılık mesajı

Türkiye'nin son dönemdeki bir numaralı gündemi Kanal İstanbul oldu.

Muhalefet ısrarla Kanal İstanbul'un yapılmaması konusunda açıklamalar yapmaya başladı.

Hükümet ise mega projenin gerçekleştirilmesi için elini hızlandırdı.

Yeni yılda Kanal İstanbul için ilk kazma vurulacak.

Ankara'da partisi tarafından düzenlenen toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projedeki kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

"MİLLİ BÜTÇEDEN DE YAPARIZ"

Maliyeti 75 milyar lira olan ve 7 yılda tamamlanması öngörülen projeye dair konuşan Erdoğan, "Bunların söylediği bunu hangi parayla yapacaksınız diyorlar. YİP ile olursa bütçemizden para çıkmayacak. Mili bütçeden de bunu yapar mıyız, yaparız. Kaynakları bellidir." şeklinde konuştu.

DEPREM RİSKİ DİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili şunları söyledi;

"Kanal İstanbul'a muhalefetin de destek olmasından memnun oluruz. Ama onlar destek olmayız parasını da ödemeyiz diyorlar. Bu çocukların kendi aralarında evcilik oynarken etmeyecek bir sözdür. Bunlar gittikleri yerlerde ülkelerini şikayet edip sakın gelmeyin çağrısı yapacak zihniyetteler. Onun için ihya olmuyor, kendi bataklıklarında çırpınıp duruyorlar. Karşı çıkıyorsanız alternatiflerinizi ortaya koyarsınız. Bizi de ikna edersiniz.

Bunların söylediği bunu hangi parayla yapacaksınız diyorlar. YİP ile olursa bütçemizden para çıkmayacak. Mili bütçeden de bunu yapar mıyız, yaparız. Kaynakları bellidir.

Deprem riski diyorlar, çevre ve deprem meselesi dair 56 kurumdan olumlu görüş alınmıştır. CHP kafasının FSM'de Yavuz Sultan Köprüsü'nde İstanbul-İzmir otoyolunda ve yüzlerce projedeki tutumunu milletimiz biliyor. Milletimiz Türkiye'yi istemezükçü zihniyetin eline bırakmadı.

BOĞAZ TRAFİĞİ

Kanal İstanbul'u boğaz trafiğinin alternatifi olarak planlıyoruz. Boğaz'dan günde 18 civarında gemi geçti. Böylesine yoğun bir trafiği boğazın kaldırmadığını boğaza bakan herkes görebilir. Sadece 2 yılda irili ufaklı 41 gemi kazası yaşandı. Geçmişte yaşanan felaketleri unutmamalıyız. Bu proje ile iyice sıkışan İstanbul'a yeni hayat alanları açıyoruz.

MONTRÖ İLE İLGİSİ YOK

Montrö sözleşmesiyle de bir ilgisi yoktur. İstanbul çok daha kıymetlenecektir.

İSTANBUL SEÇİMLERİNİ AK PARTİ KAZANDI

İBB Belediye Başkanlığını nasıl olduysa aldılar ama İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

Şimdi çıkmış kanal gereksiz diyor. Bunun kararını vermek sana düşmez, bu karar bize ve İBB Meclisi'ne aittir. Adımlarımızı attık, atıyoruz. Yola kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu işi inşallah yapacağız. Biz vatanımız İstanbul'a bu projeyi kazandırmakta kararlıyız. Projenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Kurumların görevi üzerlerine düşen görevi yapmaktır. Görevini yapmayan hukuka hesabını verecektir."