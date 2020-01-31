Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti İl Başkanları toplantısına katıldı.

Burada gündemi değerlendiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Deprem vergileri nereye gitti" söylemine çok sert bir dille cevap verdi.

"UTANMADAN SORUYOR..."

Erdoğan, "Şimdi sorun, Van depreminden haberin var mı diye, inanın yoktur. Van depreminde eski parayla 20 katrilyona yakın para harcadık. Utanmadan soruyor, deprem için topladığını paraları nereye harcadınız... Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık.

"GİT YERİNDE GÖR NELER YAPTIĞIMIZI"

Van'da Edremit diye bir ilçe var, sorun bilmez. Orayı adeta biz denize nazır bir ilçe olarak inşa ettik. Bingöl depremenin hemen ardından deprem bölgesindeydik. Orada da süratle bugünkü Bingöl'ü inşa ettik. Bunun bundan haberi yok. Nereye harcadığımızı soruyor. Git yerinde gör neler yaptığımızı." şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı ViDEO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Elazığ ve Malatya'daki arama kurtarma çalışmaları 67. saatte tamamlandı. Bu yoğun bir çalışmanın sonucunda elde edilmiş neticedir. Enkazlar da süratle kaldırılıyor. Bölgede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışmasını başlatıyoruz. Toplam 6 bin 400 yeni konutu süratle yaparak vatandaşlara teslim edeceğiz. Ülkemizi depreme hazırlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sordukları deprem vergilerinin 2003-2019 arasındaki toplamı 66 milyar lira. 2019 fiyatlarıyla 147 milyar lira. Harcanan kaynak ise bu rakamın yaklaşık 5 katı. Vatandaşlarımızın deprem konusunda çok daha bilinçli hareket ettiklerini memnuniyetle görüyoruz. Elazığ ve Malatya'da kırsal kesimde tek katlı binaları yapacağız. Yanına ahırı varsa ahırını da yapacağız. Çevre Şehircilik Bakanımız zemin etüdleri başta olmak üzere kırsal kesimi öncelikle halledelim diyoruz. Arkasından da merkezdeki binaların yapımına başlayacağız.

İSRAİL'İN GÖZÜ DOYMUYOR

Filistin topraklarında korsan bir şekilde kurdurulan İsrail haksız ve hukuksuz şekilde bugünkü sınırlarına ulaştı. İsrail'in de gözü doymuyor. Son olarak ABD'nin desteğiyle işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen bir planı devreye almaya çalışıyor.

FİLİSTİN'İ İŞGAL ETME PLANINI KABUL ETMİYORUZ

Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Görünürde iki devletli çözümü kabul eden ama esaste Filistin'i yok eden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz.

ASKERİ GÜÇ KULLANMAK DAHİL NE GEREKİYORSA YAPMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ

Suriye'deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içindekiler kadar önemlidir, hayatidir, kritiktir. Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve kalamayız. Tüm samimiyetimizle Suriye'nin istikrarını istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Hiç kimsenin Türkiye'yi bölücü örgütün kıskacına sokmaya ya da rejimin zulmüne rıza göstermeye zorlamaya hakkı yoktur. Bölücü terör örgütünün Suriye'nin herhangi bir yerinde bölgemiz için bitip tükenmeyecek bir fitne ve ihanet çukuru açmasına izin vermeyiz."

