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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hendek kazanlardan farkın yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneydoğu'da o hendekleri kazanlar neyse, ana muhalefetin başı da odur. Hiçbir farkı yoktur." sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 13:35..
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hendek kazanlardan farkın yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu ile Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

"BURAYI FRANSA, HOLLANDA ZANNETTİLER"

Erdoğan konuşmasında, "Gezi Parkı'ndaki 12 ağacın taşınması bahane edilerek, sokak üzerinden ekonomimiz hedef alındı. Burayı Fransa, Hollanda zannettiler yanıldılar. Sen belki Bakırköy Belediyesi'ne sığınırsın ama biz milletimizle omuz omuza durur, terör eylemini darbe eylemini pes ettiririz. Esnafımızın dükkanlarını yağmaladılar, polisimize kurşun sıktılar, belediye otobüslerini yakıp yıktılar.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hendek kazanlardan farkın yok ViDEO

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hendek kazanlardan farkın yok


HENDEK KAZANLARDAN FARKIN YOK

Sen ana muhalefetin başında olsan ne yazar olmasan ne yazar. İstanbul'da başbakanlık ofisini bombalamaya gelenleri savunan iş makinalarıyla yollarımızı bozanlar, bunlarla beraber olanlar bu milleti sevenler olabilir mi? Güneydoğu'da o hendekleri kazanlar neyse, ana muhalefetin başı da odur. Hiçbir farkı yoktur." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirdi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hendek kazanlardan farkın yok

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