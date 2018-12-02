Erdoğan'dan şehit ailelerini duygulandıran konuşma

15 Temmuz hain darbe girişiminde yakınlarını şehit veren aileler, Antalya’da bir araya geldi. G20 zirvesi nedeniyle Arjantin’de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şehit ailelerine dikkat çekici bir tavsiyede bulunarak, “Önümüzdeki dönemde siz şehit yakınlarımızdan beklentimiz; 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşarak tankların arasından kaçan, darbecilere alkış tutan, FETÖ’cü alçaklara sahip çıkan kesimlerin propagandalarına itimat etmemenizdir.” ifadelerini kullandı.

DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Erdoğan’ın mesajını 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ailelere okudu. Bu sırada duygusal anlar yaşandı. Mesajına, “15 Temmuz şehitlerimizin kıymeti emanetleri, Çok değerli vatandaşlarım, Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, şahsıma yapmış olduğunuz nazik davetiz için şükranlarımı sunuyorum.” diyerek başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

KALBEN VE DUALARIMLA YANINIZDAYIM

"G20 Zirvesi vesilesiyle Arjantin’e yapacağım seyahat dolayısıyla maalesef davetinize icabet edemiyorum. Bedenen sizlerin yanında bulunamasam da, ruhen, kalben ve dualarımla 15 Temmuz gazilerimiz ile şehit yakınlarımızın yanında olduğumu bilmenizi istiyorum. 15 Temmuz Derneğimizin öncülüğünde düzenlen bu kampın sizler için bir dinlenme, kaynaşma ve dayanışma vesilesi olmasının yanı sıra istişare fırsatı da sunacağına inanıyorum.





KARARLAR AÇIKLANMAYA BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz gecesi varlığına, bağımsızlığına ve demokrasisine kast eden hainleri hukuk önünde hak ettikleri cezaya çarptırmakla kararlıdır. Nitekim şimdiye kadar mahkemelerimiz FETÖ terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı bulunanlar ile 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılanlar hakkında verdiği kararlarını açıklamaya başlamıştır.





DARBECİLERE ALKIŞ TUTANLAR

İlk günden itibaren hassasiyetle takip ettiğimiz, başta FETÖ’cüler olmak üzere belli çevrelerce sabote edilmesine fırsat vermediğimiz bu zorlu süreci, inşallah sizlerin de desteği ile milletimizin vicdanını rahatlatacak bir şekilde hitama erdirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde siz şehit yakınlarımızdan beklentimiz; 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşarak tankların arasından kaçan, darbecilere alkış tutan, FETÖ’cü alçaklara sahip çıkan kesimlerin propagandalarına itimat etmemenizdir.





RABBİM CEMALİYLE MÜŞERREF KILSIN

Bu düşüncelerle vatana, bayrağa ve ezana olan sevdalarını kanlarıyla tarihe nakşeden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Rabbim her birini cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın diyorum. Şehitlerimizin siz saygıdeğer ailelerine vakarınız, metanetiniz ve fedakârlığınız için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Derneğimize bizlere böyle bir imkânı sağladığı için teşekkür ediyor, Yüce Mevla yar ve yardımcımız olsun diyorum."





VARANK AİLESİYLE KATILDI

15 Temmuz Derneği tarafından “Biz Büyük Bir Aileyiz” temasıyla gerçekleşen buluşmanın ilk gününe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı. Etkinliğin ikinci gününde derneğin kurucularından olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehit yakınlarıyla bir araya geldi. 15 Temmuz gecesi ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank şehit olan Bakan Mustafa Varank, ailelerle tek tek ilgilendi. Varank’ın ailesiyle birlikte katıldığı buluşmada, zaman zaman hüzünlü anlar yaşandı. Programda, 15 Temmuz şehitlerinin emaneti olan çocuklar da gönüllerince eğlendi.

DAYANIŞMA ZEMİNİ

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, bu tür buluşmalardaki amaçlarının, aileler arasında dayanışma zemini oluşturmak olduğunu ifade ederek, benzer toplantıların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.