Yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devlet zirvesinin katıldığı törenle açıldı.

Bakan Akar; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erenköy Direnişi Törenleri'ne katılmak, çeşitli ziyaretler, birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere KKTC'ye gitti.

F-16'LAR GEÇİŞ YAPTI

Akar ve komutanlar, ilk olarak yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı'nın açılış törenine katılmak üzere Gemikonağı bölgesine geçti. Alana gelişlerinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Akar ve komutanların yanı sıra törene; KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, parti temsilcileri ile Topel'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yerini almasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Askerler tarafından saygı atışı yapılırken, Türk ve KKTC bayrakları göndere çekildi. Anıt hakkında verilen bilginin ardından Kurmay Pilot Üsteğmen İbrahim Kutay, günün anlamını içeren konuşma yaptı, şiirler okundu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'ların geçiş yaptığı tören, anıtın açılışıyla devam etti. Anıtın gezilmesinin ardından protokol üyeleri fotoğraf çektirdi.

Törenin sonunda bazı vatandaşlar, Bakan Akar ve komutanların yanına gelerek onları görmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Erenköy Direnişi'nin yıl dönümünde komutanlar Kıbrıs'ta VİDEO



ERENKÖY DİRENİŞİ'NDE YAŞANANLAR

Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde önemli ve özel bir yeri bulunan Erenköy Direnişi’nin 55'inci yıl dönümü, bugün kutlanıyor.

6 Ağustos 1964 tarihinde Yunan Albay Yeoryos Grivas komutasında Rum ve Yunan kuvvetleri, Erenköy'e saldırı başlattı. Dönemin Rum Başkanı Makarios da 8 Ağustos sabahı, son saldırıyı yapıp Erenköy’ü ele geçirmek için emir verdi.

Çoğunluğu Türkiye’de yüksek öğrenim gören yaşları 18 ile 25 arasında değişen 500 dolayında Kıbrıslı Türk genç, 1964’te teknelerle Erenköy’e çıkmış ve Rum saldırılarına karşı direnişte Kıbrıs Türk halkına katılmıştı.

Erenköy'de, 18'i 1964’te, 3'ü de 1974'te olmak üzere 21 kişi şehit olmuştu.

Hava operasyonuna katılan yüzbaşı Cengiz Topel, uçağının düşmesi üzerine Rumlara esir düşerken Cengiz Topel, ağır işkencelerden geçerek şehit edildi. 9 Ağustos günü 64 Türk uçağının müdahalesiyle çatışmalar son buldu ve Rumlar geri çekilmek zorunda kaldı. 10 Ağustos günü ise ateşkes imzalandı.



