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Ergenekon davasında karar çıktı

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında son savunmalar tamamlandı. Osman Yıldırım ve Alparslan Arslan müebbet hapis cezası aldı.

İHA | 01.07.2019 - 14:25..
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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Alparslan Aslan, Erhan Timuroğlu ile Bedirhan Şinal, tutuksuz sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.

Alparslan Arslan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verildi.

OSMAN YILDIRIM VE ALPARSLAN ARSLAN'A MÜEBBET

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasından çıkan kararda Osman Yıldırım ve Alparslan Arslan müebbet hapis cezası aldı.

“BENİ KULLANAN POLİSLERİN KURBANI OLDUM”

Önceki duruşmada savunmasını yapamayan sanık Bedirhan Şinal esasa ilişkin savunmasını yaptı. Şinal, “Benim çocukluğumu kullanıp, olaylarda kullanan rütbeli polislerin kurbanı oldum. Hangi merci olursa olsun bildiklerimi sorduklarında anlattım. Bildiklerim ve gördüklerim beni yanıltmadı. Benim itiraflarımı gören, kapatılan 13 ACM heyeti ‘frene bas Bedirhan’ diyerek beni durdurmaya çalıştı. Ergenekon kumpasında hakkında müebbet istenen ve 1 gün bile tutuklu kalmayan insanlar var” dedi.

Savunmasını sürdüren sanık Şinal, “Osman Yıldırım, FETÖ’nün ‘Osman’ı mıydı. 20 yıl ceza aldı ve beraat etti. Ben Allah’tan ve milletimin kalbinden beraatimi aldım. Benim gençliğim FETÖ’ye kurban gitti. Ben de aldatıldım, pişmanım. Gerçekleri anlattığım için adaletsizliğe maruz kaldım. Yine mahkum edilmemeyi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ergenekon davasında karar çıktı

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