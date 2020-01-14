Erhan Çelik'in bebeği doğuştan Galatasaraylı

Eski haber spikeri Erhan Çelik, geçtiğimiz ekim ayında doktor Özlem Gültekin ile evlendi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çifttin, bebek beklediği ortaya çıktı.

"ELİME DOĞANLAR OLACAK"

Sosyal medya hesabından Galatasaraylı bebek kıyafetlerinin fotoğrafını paylaşan Özlem Gültekin Çelik, "Kim bilir ne doğumlar olacak, nice güzel hayatlar doğacak yeni yılda da...

Elime doğanlar başta olmak üzere dünyaya gözünü 2020'de açacak tüm yavrularımıza sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli bir yaşam diliyorum.

Aralarında bizim yavrumuzla beraber..." diyerek, Erhan Çelik'i etiketledi.

Erhan Çelik'in, İlknur Türker ile olan evliliğinden 10 yaşında Kayra adını verdikleri bir oğlu var.