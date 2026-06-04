Eriyen karların hayat verdiği Zagos Gölü, doğaseveleri büyülüyor

Erzurum’un yüksek rakımlı coğrafyasında her yıl doğanın yeniden uyanışına sahne olan Zagos Gölü, baharın gelişiyle birlikte kartpostallık görüntülere ev sahipliği yapıyor.

İspir ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi sınırlarında yer alan göl, dağlardan süzülen kar sularının göl yatağında birikmesiyle oluşurken, çevresindeki yemyeşil ormanlar ve kar örtüsünü henüz tamamen kaybetmeyen zirvelerle görsel bir şölen sunuyor.

DEVE DAĞLARI'NIN ETEKLERİNDE DOĞAL BİR MUCİZE

İspir ilçe merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Zagos Gölü, bölge halkı tarafından uzun yıllardır aynı isimle anılıyor. Özellikle ilkbahar aylarında, Deve Dağları'nda kış boyunca biriken karların erimesiyle göl yeniden suyla doluyor ve doğal yaşam hareketleniyor.

Yüksek dağlardan gelen kar sularının oluşturduğu göl, her yıl farklı büyüklüklere ulaşsa da doğanın döngüsünü gözler önüne seren önemli alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

ÇAM ORMANLARI VE KARLI ZİRVELER EŞSİZ MANZARA OLUŞTURUYOR

Zagos Gölü'nü özel kılan unsurların başında çevresindeki doğal peyzaj geliyor. Bir yanda yoğun çam ormanları, diğer yanda zirvelerinde hâlâ kar bulunan Deve Dağları, gölün oluşturduğu doğal aynada yansıyarak büyüleyici görüntüler ortaya çıkarıyor.

Sessizliği, temiz havası ve bozulmamış doğasıyla öne çıkan bölge, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için cazibe merkezi haline geliyor.

DRONE KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

İlkbaharın en güzel dönemlerinden birini yaşayan Zagos Gölü ve çevresi, havadan çekilen görüntülerle de dikkat çekti. Dronla kaydedilen görüntülerde gölün berrak suyu, etrafını saran orman dokusu ve arka plandaki dağ silsilesi etkileyici bir bütünlük oluşturdu.

Havadan çekilen görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini ve turizm potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

MEVSİM İLERLEDİKÇE GÖL KÜÇÜLÜYOR

Bahar aylarında en geniş ve canlı görünümüne ulaşan Zagos Gölü, yaz mevsiminin ilerleyen dönemlerinde ise su seviyesinde önemli ölçüde azalma yaşıyor. Kar sularının besleyici etkisinin azalmasıyla birlikte göl küçülmeye başlıyor ve bazı yıllarda büyük ölçüde kuruyor.

Bu özelliğiyle mevsimsel göller arasında yer alan Zagos, doğanın sürekli değişen yüzünü gözler önüne sererken, her yıl ilkbaharda yeniden hayat bulan yapısıyla ziyaretçilerine farklı bir güzellik sunuyor.

DOĞA TURİZMİNİN YENİ GÖZDE NOKTALARINDAN BİRİ

Bölge sakinleri ve doğa tutkunları, Zagos Gölü'nün korunarak doğa turizmine kazandırılmasının önemine dikkat çekiyor. Sessiz atmosferi, temiz çevresi ve eşsiz manzarasıyla öne çıkan göl, Erzurum'un keşfedilmeyi bekleyen doğal değerleri arasında gösteriliyor.