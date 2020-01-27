Erkan Kolçak Köstendil: Her gün yeniden aşık oluyorum

Cansu Tosun ile meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil, 2 yıl aşk yaşamış, Ağustos 2018’de hayatlarını birleştirmişti.

Tosun, 5 aylık hamile. Cinsiyeti öğrenen ünlü çift, oğulllarının adını Marsel koyacak.

"HİÇ NAZI YOK"

Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün “Gezegene hayırlı bir evlat olsun. İnşallah bana benzemez, bu dünyaya fazla geliriz! İsmine eşim ile birlikte karar verdik. Büyüyünce beğenmezse değiştirsin. Cansu hamilelik boyunca ne naz yaptı, ne kapris. Daha da güzelleşti, her gün yeniden aşık oluyorum.” dedi.

Cansu Tosun, "Erkan’ı ilk gördüğüm an doğru erkeği bulduğumu anlamıştım." demişti.