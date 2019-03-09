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Erken rezervasyonda son 2 aya girildi

Bu sezonun turizm açısından çok iyi geçeceğini söyleyen sektör temsilcileri, yüksek erken rezervasyonlara dikkati çekerek "Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak" diye konuştu.

AA | 09.03.2019 - 20:47..
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Erken rezervasyonda son 2 aya girildi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, kasım ayında başlayan erken rezervasyon kampanyasına ilginin yoğun olduğunu söyledi.

"YÜZDE 70'İ DOLDU"

Kampanyanın daha çok Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'ndaki otellere yansıdığını anlatan Gencer, "Bölgedeki otellerin yüzde 70'i şimdiden doldu. Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak. Bu yıl beklediğimiz rekor turist sayısına emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

"BU SEZON İYİ GEÇECEK"

Gencer, "Geleneksel pazarlarımız Rusya ve Almanya yine başı çekiyor. Bunun yanında Avrupa genelinde Türkiye'ye bir yöneliş görüyoruz. Bu sezon turizm sektörü için çok iyi geçecek" ifadelerini kullandı.

"YERLİ TURİST YER BULMAKTA ZORLANABİLİR"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Kalay da 4 aydan bu yana süren kampanyanın çok yoğun geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin yabancı turist hedefinin 50 milyona yükseltildiğini anlatan Kalay, otellerin yerli turist kontenjanlarını düşürdüğünü hatırlattı ve ekledi:

"Yazın tatil yapmak isteyen yerli turistimiz için son günler diyebiliriz. Çünkü yurt dışı rezervasyonlarından anladığımız kadarıyla yoğun geçecek sezonda yerli turistimiz yer bulmakta zorlanabilir."

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