Erling Haaland: İnanılmaz gurur duyuyorum

1998'den 28 yıl sonra Dünya Kupası'na maçına çıkan Norveç'te ilk kez bu heyecanı yaşayan Erling Haaland, 2 gol atarak karşılaşmaya damga vurdu.

Norveç'in 4-1 kazandığı karşılaşmada Norveç'in diğer golleri Ostigard ve Hussein'den (kendi kalesine) gelirken, Irak'ın tek golünü ise Aymen Hussein kaydetti.

Maçtan önce Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Erling Haaland'ı 'Dünyanın en iyi golcüsü' olarak nitelendirmişti.

"İNANILMAZ GURUR DUYUYORUM"

Boston Stadyumu'nda oynanan maçın ardından konuşan Haaland ise duygularını şu sözlerle anlattı:

“Sanırım çoğu insan stadyumun içindeki büyük ekranda nasıl hissettiğimi gördü, bu yüzden çok fazla kişiye anlatmama gerek yok! Ama elbette harika bir duygu ve gururluyum. Dünya Kupası'nda ilk kez forma giymekten ve Norveç'in 28 yıl sonraki ilk Dünya Kupası maçını kazanmaktan inanılmaz gurur duyuyorum. İlk golüm güzeldi, ikincisi daha da güzeldi, bu yüzden harika ve iyi bir başlangıç yapabildiğimiz için herkesle gurur duyuyorum. Kazanmamız bekleniyordu ve şanslıyız ki kazandık. Şimdi Norveç'teki herkes mutlu olacak ve umarım insanlar kutlama yapacaklar.”