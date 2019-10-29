1 İstanbul'da istinat duvarı çökme anı kameralara yansıdı Bağcılar'da bir şantiyede, iş makinesinin çalışma yaptığı esnada istinat duvarı ve yol çöktü. O anlar kameralara yansıdı.

2 Aydın’da alacak kavgasında 2 kişi ağır yaralandı Bir iş yeri sahibinden alacaklı olan polis memuru, alacaklı olduğu iş yeri sahibi hakaret edince silahına davrandı.

3 Ermeni soykırımı tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni 'soykırımını' kabul eden tasarının ortak metnini kabul etti.

4 Konya'da kablo hırsızlarına suçüstü Konya'da telekom kablolarını çalmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

5 Ankara’da markete ses bombalı saldırı Bir şahıs, girdiği markete içinde ses bombası olan çanta bırakarak kaçtı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası, paniğe neden oldu.

6 Sivas'ta yaşanan dolandırıcılık kameraya yakalandı Sivas'ta dolandırıcı, yere attığı para üstünü ayağıyla kapattı ama kameraya yakalandı.