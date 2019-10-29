taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7387
Euro
6.3791
Altın
1489.15
Borsa
99838.3
Gram Altın
274.898
Bitcoin
53295.9

Ermeni soykırımı tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde

ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni 'soykırımını' kabul eden tasarının ortak metnini kabul etti.

Haber Merkezi | 29.10.2019 - 21:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Ermeni soykırımı tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, sözde "Ermeni soykırımı" iddialarını resmi olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etmesinden sonra, tasarı ABD Senatosu'nda oylamaya sunuldu.

Meclis'in, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil "Ermeni soykırımına" ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.

Ermeni soykırımı tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ TANIDI

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada Ermeni soykırımına ilişkin 223 evet,  191 hayır çıktı.

Bu oylamayla birlikte ABD Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni soykırımını tanımış oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

1082
FOX muhabirini ağlatan soru

FOX muhabirini ağlatan soru

263
Irak polisi göstericilere ateş açtı

Irak polisi göstericilere ateş açtı

80
Demet Evgar, Beştepe'nin davetini geri çevirdi

Demet Evgar, Beştepe'nin davetini geri çevirdi

198
Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

50
Uyuşturucu bağımlısı, eşini ve kızını benzin döküp yaktı

Uyuşturucu bağımlısı, eşini ve kızını benzin döküp yaktı

178
Motosikletli Rus model kaza yaptı

Motosikletli Rus model kaza yaptı

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir