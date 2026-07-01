Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Rusya Başbakanı Mişustin telefonda görüştü

Rusya ile Ermenistan arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Başbakan Nikol Paşinyan ile hükümetinin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini başlatan yasa tasarısını onaylaması sonrası iki ülke arasında ilişkiler gergin seyrediyor.

"İŞ BİRLİĞİNİN GÜNCEL KONULARINI GÖRÜŞTÜLER"

Rusya hükümetinin basın servisi, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın telefonda görüştüklerini duyurdu.

Açıklamada, "Her iki başbakan ticaret, ekonomi, bilim, teknoloji, kültür ve insani alanlarda Rus-Ermeni iş birliğinin güncel konularını görüştü." ifadesine yer verildi.

PUTİN, UKRAYNA GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan balık, çiçek, sebze ve meyve ithalatına kısıtlamalar getirirken, iki ülke yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının geçerli olmayacağını açıklamıştı.

Putin, Ermenistan'ın AB ile ilgili tasarıyı onaylamasıyla ilgili mayıs ayında yaptığı açıklamada, Paşinyan hükümetini AB'ye üyelik konusunda referanduma gitmeye çağırarak şunları söylemişti:

"Hepimiz şu anda Ukrayna'da olup bitenleri görüyoruz. Ama her şey nasıl başladı? Ukrayna'nın AB'ye katılma girişimiyle."