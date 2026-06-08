Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık

Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçiminde oyların sayımı sürüyor.

Merkez Seçim Komisyonu'nun aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi seçimi açık ara önde götürüyor.

PAŞİNYAN'DAN TÜRKİYE MESAJI

Paşinyan, seçim zaferini ilan ettiği basın toplantısında, "Türk halkına ve Azerbaycan halkına mesajınız nedir?" sorusuna da yanıt verdi.

"Bu mesaj, barışa ve bölgesel refaha, bölgesel iş birliğine adanmıştır. Ve umuyorum ki bu, hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılaşacaktır" diyen Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye ile Ermenistan'ın 'çok iyi bir dinamik yakaladığını' ifade eden Paşinyan, "Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE SINIRLARIN AÇILMASI GEREKİYOR"

Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğine dikkat çekerek Ermeni mallarının ihracatı ve ithalatı için Ahılkelek-Kars demir yolunun açılması kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması gerektiği ve Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası projesine en kısa sürede başlanması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, "Bu proje, bölgemizin konumunun aşılması anlamına geliyor. Bu çok büyük bir haber çünkü bölgemiz çıkmazdan ayrılarak bir yol ayrımına geliyor. Bu da hepimiz için çok iyi bir haber" dedi.