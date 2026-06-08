Ermenistan seçimlerinde Paşinyan zaferini ilan etti

Ermenistan'da Merkezi Seçim Komisyonu tarafından kamuoyuyla paylaşılan parlamento seçimlerinin ilk sonuçlarına göre Başbakanı Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi oyların 55,22'sini alarak seçimlerde ilk sıraya yerleşti.

Sivil Sözleşme Partisi'ni yüzde 22,02 ile iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve yüzde 8,36 ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı takip etti.

ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Paşinyan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçimleri liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığını belirten Paşinyan, "Partimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Gece gündüz çalıştık ve bu tarihin bir zaferidir. Bu zafer Ermeni halkı içindir" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

ERMENİSTAN'DA SEÇİMLER

Ülkede yerel saatle 20.00 itibarıyla oy verme işlemi sona ererken katılım oranı yüzde 58,97 olarak tespit edildi.

Buna göre 1 milyon 476 bin 597 kişi oy kullandı.

Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimlerde en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

Anketler, Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi'nin seçimi önde tamamlayacağını gösterirken Paşinyan'ın tek başına hükümet kurma ve Azerbaycan'la barış anlaşması için olası anayasa değişikliğini yapacak meclis çoğunluğuna ulaşıp ulaşamayacağı ise merak konusu.