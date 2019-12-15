taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8128
Euro
6.4637
Altın
1476.56
Borsa
110476.59
Gram Altın
275.979
Bitcoin
42373.38

Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Erol Evgin, 50. sanat yılını bir konser ile kutlarken, kendisini izleyenler arasında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de yer aldı.

Haber Merkezi | 15.12.2019 - 07:36..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş
Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

Türkiye turnesinin finalini Ankara Congresium sahnesinde yapan Erol Evgin'e Ankaralıların yoğun ilgi gösterirken, “Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir” isimli şarkısıyla açılış yapan sanatçı, konuklarına özel orkestrası ile müzik ziyafeti verdi.

EROL EVGİN İÇİN 50. YIL KOREOGRAFİSİ

Evgin’e; “Sevdim Bir Genç Kadını”, “Delilah” “Beyaz Yelkenli” isimli şarkılarında Gökçe Sönmemiş’in "50 Yıl" temalı koreografisinde dansçılar Cüneyt Çelik, Maia İto, Berfu Elmas, Melike Koper, Hasan Topçuoğlu eşlik ettiler.

SILA İLE DÜET YAPTI

Erol Evgin konserinin 2. bölümünü “Ateşle Oynama” isimli şarkısıyla açtı. Konserin sürpriz konuğu olan Sıla sahneye şarkıyı söyleyerek, alkışlar eşliğinde çıktı. Sanatçılar 'Ateşle Oynama'yı 3.500 kişilik dev koro eşliğinde seslendirdiler.

Erol Evgin, Sıla’ya; “Sesiyle, besteleriyle, kalbiyle en sevdiğim Sanatçıların başında geliyor. Onur verdin” sözleriyle teşekkür ederken, Sıla; “Çocukluk kahramanımla aynı sahneyi paylaşmak mutluluk verici. Şeref duydum. Sizin açtığınız yoldan yürüyoruz” sözleriyle Evgin’e, olan sevgisini dile getirdi.

SEZER DE KONSERDEYDİ

Erol Evgin’i izlemeye gelenler arasında; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan da vardı. Konukları, Evgin’i kuliste ziyaret ettiler.

Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metroda çarşaflı kadına saldırı

Metroda çarşaflı kadına saldırı

633
CHP'li ve HDP'li kadın vekillerden Las Tesis eylemi

CHP'li ve HDP'li kadın vekillerden Las Tesis eylemi

178
Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

32
3,5 yaşında İngilizceyi kendi kendine öğrendi

3,5 yaşında İngilizceyi kendi kendine öğrendi

43
Doktor, işçinin hastane tavanından düştüğü anları anlattı

Doktor, işçinin hastane tavanından düştüğü anları anlattı

8
Fatih Mert: TFF sanki birilerini kolluyor

Fatih Mert: TFF sanki birilerini kolluyor

6
500 bin lira değerinde kehribar taşı ele geçirildi

500 bin lira değerinde kehribar taşı ele geçirildi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir