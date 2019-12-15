Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

Türkiye turnesinin finalini Ankara Congresium sahnesinde yapan Erol Evgin'e Ankaralıların yoğun ilgi gösterirken, “Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir” isimli şarkısıyla açılış yapan sanatçı, konuklarına özel orkestrası ile müzik ziyafeti verdi.

EROL EVGİN İÇİN 50. YIL KOREOGRAFİSİ

Evgin’e; “Sevdim Bir Genç Kadını”, “Delilah” “Beyaz Yelkenli” isimli şarkılarında Gökçe Sönmemiş’in "50 Yıl" temalı koreografisinde dansçılar Cüneyt Çelik, Maia İto, Berfu Elmas, Melike Koper, Hasan Topçuoğlu eşlik ettiler.

SILA İLE DÜET YAPTI

Erol Evgin konserinin 2. bölümünü “Ateşle Oynama” isimli şarkısıyla açtı. Konserin sürpriz konuğu olan Sıla sahneye şarkıyı söyleyerek, alkışlar eşliğinde çıktı. Sanatçılar 'Ateşle Oynama'yı 3.500 kişilik dev koro eşliğinde seslendirdiler.

Erol Evgin, Sıla’ya; “Sesiyle, besteleriyle, kalbiyle en sevdiğim Sanatçıların başında geliyor. Onur verdin” sözleriyle teşekkür ederken, Sıla; “Çocukluk kahramanımla aynı sahneyi paylaşmak mutluluk verici. Şeref duydum. Sizin açtığınız yoldan yürüyoruz” sözleriyle Evgin’e, olan sevgisini dile getirdi.

SEZER DE KONSERDEYDİ

Erol Evgin’i izlemeye gelenler arasında; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan da vardı. Konukları, Evgin’i kuliste ziyaret ettiler.