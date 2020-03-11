Ersin Korkut'a kötü haberi veremediler

Survivor 2020 iletişim oyununu kazanan Ünlüler Takımı ödül olarak ailelerinin resimlerini ve mesajlarını gördü. Ersin Korkut ise köpeği Mess'in resmini gördüğünde çok sevindi, ve onun en yakın sadık dostu olduğunu belirtti.

"AİLEM BANA KIZACAK"

Konsey'de kendisine köpeğini soran Acun Ilıcalı'ya heyecanlı sözcüklerle köpeği ile arasındaki bağı anlatan Korkut, ailem şimdi seyredince 'Bu köpeğin resmi de ne' diye bana kızacaklar dedi.

Bu sözler üzerine Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a Mess'in yaşını sorarak yutkundu, ölüm haberini veremedi.

Yapım ekibi, şimdi her fırsatta köpeğini ne kadar çok sevdiğini söyleyen oyuncuya bu kötü haberi nasıl vereceğini düşünüyor.

Ersin Korkut, yarışmaya katılmak için evinden ayrılırken "Mess'e iyi bakın" demişti.