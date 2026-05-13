Erzincan'da 132 yıllık mücadelenin eseri Taş Yolu, turistlerin yeni gözdesi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yer alan ve Karanlık Kanyon’un dik yamaçlarına oyularak inşa edilen Taş Yolu, hem mühendislik tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Yapımına 1870’li yıllarda başlanan ve uzun yıllara yayılan süreçte tamamlanan yol, bugün özellikle macera ve doğa turizminin önemli rotalarından biri haline geldi.

132 YILLIK ZORLU İNŞA SÜRECİ

Kemaliye’yi İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla inşa edilmeye başlanan Taş Yolu’nun yapımı, bölgenin zorlu coğrafyası nedeniyle onlarca yıl sürdü. Yer yer tamamen kayalara oyularak ilerleyen güzergâh, yerel halkın emeği ve devlet desteğiyle 2002 yılında tamamlandı.

Zorlu şartlar altında şekillenen yol, zamanla genişletilerek araç trafiğine uygun hale getirildi.

KARANLIK KANYON’UN KALBİNDE ADRENALİN PARKURU

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğa sahip Taş Yolu, Karanlık Kanyon boyunca uzanan yapısıyla dikkat çekiyor. 45 tünel, keskin virajlar ve uçurum kenarındaki dar geçişler, yolu hem tehlikeli hem de cazip kılıyor.

Bölgeyi ziyaret edenler, özellikle dar tüneller ve sarp yamaçlar arasında ilerlerken hem heyecan hem de görsel bir şölen yaşıyor.

TURİSTLERİN YENİ ADRESİ OLDU

Alternatif ulaşım yollarının açılmasıyla birlikte Taş Yolu, artık daha çok turistik amaçlarla ziyaret ediliyor. Yerli ve yabancı turistler, bölgenin doğal dokusu içerisinde yürüyüş yaparak ya da araçlarla geçiş sağlayarak kanyonun eşsiz manzarasını deneyimliyor.

Macera tutkunları için özel bir rota haline gelen yol, her mevsim farklı doğa görüntüleri sunarak ziyaretçilerin ilgisini canlı tutuyor.

DOĞA VE MÜHENDİSLİK TARİHİ BİR ARADA

Uzmanlara göre Taş Yolu, yalnızca bir ulaşım güzergâhı değil, aynı zamanda insan emeğiyle doğanın zorlu şartlarına karşı verilen uzun soluklu bir mücadelenin sembolü olarak değerlendiriliyor. Kanyonun derinliklerinde ilerleyen yol, Türkiye’nin en dikkat çekici doğa ve kültür rotalarından biri olma özelliğini sürdürüyor.