Erzincan'da 2 bin rakımda saklı cennet: Konarlı Şelalesi doğaseverleri bekliyor
Tercan ilçesinde yaklaşık 2 bin metre rakımda yer alan Konarlı Şelalesi, doğayla iç içe konumu ve serin atmosferiyle bölgenin az bilinen doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Munzur Dağları’ndan beslenen şelale, özellikle bahar aylarında artan su debisiyle görsel bir şölen sunuyor.
Erzincan'ın tercan ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan Konarlı Şelalesi, ulaşım zorluğu nedeniyle az sayıda ziyaretçi tarafından keşfedilebiliyor. Dağ yolu üzerinde yer alan bölge, el değmemiş doğasıyla dikkat çekiyor.
MUNZUR DAĞLARI’NDAN GELEN SULAR ŞELALEYİ BESLİYOR
Munzur Dağları’ndan gelen kar suları ve doğal kaynaklarla beslenen şelale, yaklaşık 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi’ne dökülüyor. Buradan Karasu Nehri’ne ulaşan su, bölgenin ekosistemine de katkı sağlıyor.
BALIK POPÜLASYONU KORUMA ALTINDA
Konarlı Deresi’nde balık popülasyonunun korunması ve artırılması amacıyla avlanma yasağı uygulanıyor. Bölgedeki doğal dengeyi korumaya yönelik çalışmalar, şelalenin ekolojik değerini daha da artırıyor.
YAZIN SERİN YAYLA HAVASI SUNUYOR
Yaz aylarında sıcaklığın yaklaşık 16 dereceye kadar düştüğü bölgede, ziyaretçiler serin ve temiz bir yayla havası ile karşılaşıyor. Bu özelliğiyle Konarlı Şelalesi, doğa tutkunları için alternatif bir rota oluşturuyor.
DRONE'LA GÖRÜNTÜLENEN DOĞAL GÜZELLİK
Doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından drone'la görüntülenen Konarlı Şelalesi, etkileyici manzarasıyla dikkat çekti. Bölge, doğal yapısını koruması ve sakin atmosferiyle keşfedilmeyi bekleyen saklı bir güzellik olarak öne çıkıyor.