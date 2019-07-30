taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5651
Euro
6.2053
Altın
1426.49
Borsa
102481.08
Gram Altın
255.501

Erzincan'daki altın madenini Amerikalı şirket yönetiyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki madeni yöneten Amerikalı şirket, 4 yılda 21 ton altın çıkardı.

Haber Merkezi | 30.07.2019 - 16:17..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Erzincan'daki altın madenini Amerikalı şirket yönetiyor

Türkiye'deki büyük altın madenlerinden biri de Erzincan'da.

İliç ilçesine 11 kilometrelik uzaklıkta bulunan madenini, Amerika merkezli Anatolian Minerals Development şirketi yönetiyor.

55 TONLUK ALTIN REZERVİ

Türkiye'deki ortaklıklarıyla madeni işleten Amerikalılar, 4 yıllık sürede 21 ton altın çıkarmıştı. Bölgede 55 tonluk altın rezervinin olduğu biliniyor.

AĞAÇ KATLİAMI VAR

Zaman zaman mahkemelerden durdurma kararı alınan altın madeni için bölgede, büyük ağaç katliamlarına imza atıldı.

Yıllardır yapılan altın madenciliğinden bölge halkı da şikayetçi.

AMERİKA'DAN 3 BİN ÇALIŞAN GETİRDİLER

Amerikalı şirket, Erzincan'daki altın madeni için 3 bin çalışanını Türkiye'ye getirdi.

İLÇE MERKEZİNİN ALTI OYULACAK

Çalışmaların genişletilmesini isteyen Amerikalı şirket, İliç ilçe merkezinin başka bir yere taşınmasını istese de son karar, ilçe merkezinin altının da oyulabileceği yönünde oldu.

SİYANÜR KAÇAĞI MI VAR

İliç ilçesindeki Çöpler Altın İşletmesi'nde, zaman zaman siyanür iddiaları da ortaya atılıyordu.

Madeni işleten şirket iddiaları kabul etmese de siyanür kaçağı olduğu iddiaları, gündemdeki yerini koruyor.

Erzincan'daki altın madenini Amerikalı şirket yönetiyor

Erzincan'daki altın madenini Amerikalı şirket yönetiyor

Erzincan'daki altın madenini Amerikalı şirket yönetiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

106
Rasim Ozan, Boşnaklara hakaretten hakim karşısına çıktı

Rasim Ozan, Boşnaklara hakaretten hakim karşısına çıktı

246
Saldırıya uğrayan hamile kadın tahliye kararıyla yıkıldı

Saldırıya uğrayan hamile kadın tahliye kararıyla yıkıldı

750
Hazal Kaya'dan bikinili hamilelik pozu

Hazal Kaya'dan bikinili hamilelik pozu

91
ABD'deki FETÖ şebekesi

ABD'deki FETÖ şebekesi

121
AYM kararına karşı

AYM kararına karşı "1071" bildirisi

187
Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı

Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı

195
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir