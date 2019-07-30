Erzincan'daki altın madenini Amerikalı şirket yönetiyor

Türkiye'deki büyük altın madenlerinden biri de Erzincan'da.

İliç ilçesine 11 kilometrelik uzaklıkta bulunan madenini, Amerika merkezli Anatolian Minerals Development şirketi yönetiyor.

55 TONLUK ALTIN REZERVİ

Türkiye'deki ortaklıklarıyla madeni işleten Amerikalılar, 4 yıllık sürede 21 ton altın çıkarmıştı. Bölgede 55 tonluk altın rezervinin olduğu biliniyor.

AĞAÇ KATLİAMI VAR

Zaman zaman mahkemelerden durdurma kararı alınan altın madeni için bölgede, büyük ağaç katliamlarına imza atıldı.

Yıllardır yapılan altın madenciliğinden bölge halkı da şikayetçi.

AMERİKA'DAN 3 BİN ÇALIŞAN GETİRDİLER

Amerikalı şirket, Erzincan'daki altın madeni için 3 bin çalışanını Türkiye'ye getirdi.

İLÇE MERKEZİNİN ALTI OYULACAK

Çalışmaların genişletilmesini isteyen Amerikalı şirket, İliç ilçe merkezinin başka bir yere taşınmasını istese de son karar, ilçe merkezinin altının da oyulabileceği yönünde oldu.

SİYANÜR KAÇAĞI MI VAR

İliç ilçesindeki Çöpler Altın İşletmesi'nde, zaman zaman siyanür iddiaları da ortaya atılıyordu.

Madeni işleten şirket iddiaları kabul etmese de siyanür kaçağı olduğu iddiaları, gündemdeki yerini koruyor.