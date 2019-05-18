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Erzurum'da 11 yaşındaki çocuğun yüzü yandı

Sprey kutusunun patlaması ile yüzü feci şekilde yanan çocuk, 1 yıl boyunca güneşe çıkamayacak.

İHA | 18.05.2019 - 12:11..
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Erzurum’un Yoncalık Mahallesi'nde yaşayan Hatice Aydın’ın 3 çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Tayfun Aydın, dedesiyle Söğütlü köyüne gitti.

TAYFUN'UN YÜZÜNE YAPIŞTI

Çocuklar, burada arkadaşlarıyla oyun oynarken yanan ateşin içerisine boş olduğu düşündükleri sprey kutusunu attı. Bir anda şiddetli bir şekilde patlayan sprey kutusu, o sırada ateşe yakın olan Tayfun Aydın’ın yüzüne yapıştı. Ateşin yüz bölgesini sarması üzerine koşmaya başlayan Aydın’a ilk müdahaleyi, köy halkı yaptı.

Erzurum'da 11 yaşındaki çocuğun yüzü yandı

1 YIL KENDİNİ KORUYACAK

Ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi. Aydın, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üniversitesi Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedavisi devam eden Aydın’ın, sağlık durumu iyiye gidiyor. Fakat tüm yüz kısmı yanan Aydın’ın, eski haline dönmesi için 1 yıl güneşten ve sakıncalı besinlerden uzak durması gerekiyor.

Erzurum'da 11 yaşındaki çocuğun yüzü yandı

KORKUDAN KOŞMAYA BAŞLADI

Olayı anlatan Tayfun Aydın, sprey kutusu patladığında korkudan koşmaya başladığını ifade ederek, "Köyde dedemin yanındaydım. Arkadaşlarım oyun oynuyordu, yanlarına gittim. Bir anda sprey boya patladı. Korkunca koşmaya başladım. Sonra hastaneye geldik.” dedi.

Erzurum'da 11 yaşındaki çocuğun yüzü yandı

GÜNEŞE ÇIKMAYACAK

Annesi Hatice Aydın ise "Tayfun kardeşiyle, köye dedesinin yanına gitmek istedi. Gittikten sonra dedesi aradı, yüzü yandı diye. Sprey patlamış, patlayınca direk yüzüne yapışmış. Tayfun kendisi sökmüş yüzünden. Ben gördüğümde yüzünde halen parçalar vardı. Dudakları falan hep yandı, yüzü halen şiş durumda. Pazartesi taburcu olacağız, sonra evde tedavisi devam edecek. Güneşe çıkarmayacağız ve krem kullanacağız. Dikkat edersek, bir sorun olmayacak.” diye konuştu.

Erzurum'da 11 yaşındaki çocuğun yüzü yandı

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Öte yandan Tayfun Aydın'ın babası Taner Aydın’ın ise 6 yıl önce elektrik akımına kapılarak öldüğü öğrenildi.

Erzurum'da 11 yaşındaki çocuğun yüzü yandı

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