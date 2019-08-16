taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5529
Euro
6.1558
Altın
1510.67
Borsa
96636.56
Gram Altın
269.647

Erzurum'da kurt yavrusuna işkence yapan şahsa ceza

Kurt yavrusuna işkence yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan B.Y.'ye, 4 bin 827 TL para cezası verildi.

Haber Merkezi | 16.08.2019 - 11:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Erzurum'da 'sura_yunus-hayriye' isimli bir kullanıcı sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabında kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi içeren bir video paylaştı.

YAVRU KURDU KANLAR İÇİNDE BIRAKTI

Arazide kanlar içinde yatan kurda işkence eden ve görüntülere yansımayan kişi, 'İyi mi böyle, yaralamak iyi mi, bak nasıl çaktım, nereye gideceksin?' diye bağırıyor. Bu sırada bulunduğu yerden kalkarak kaçmaya çalışan yavru kurtun peşinden koşarken görüntü kaydına da devam eden bu kişi, yanındakine 'Kaçıyor, gel' diye sesleniyor.

Erzurum'da kurt yavrusuna işkence yapan şahsa ceza

CANİYE 4 BİN 827 TL PARA CEZASI VERİLDİ

Yavru kurta işkence görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede 'sura_yunus_hayriye' isimli kullanıcının İspir ilçesine bağlı Karakarmış Mahallesi'nde yaşayan B.Y. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleriyle birlikte bölgeye giden ekipler, kurt yavrusuna işkence eden B.Y.'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na istinaden 2 bin 702 TL ve 2 bin 125 TL de tazminat olmak üzere toplam 4 bin 827 TL para cezası uyguladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigarada taban fiyat 12 TL

Sigarada taban fiyat 12 TL

187
Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

69
Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

153
Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

38
İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

42
Erzurum'da aynı aşiretten birine aşık olan genç öldürüldü

Erzurum'da aynı aşiretten birine aşık olan genç öldürüldü

93
Pamukkale'de turistler fahiş fiyatlarla karşı karşıya

Pamukkale'de turistler fahiş fiyatlarla karşı karşıya

283
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir